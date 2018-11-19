Матерям в декрете увеличат выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет с января 2019 года вырастет на 8%. Его максимальный размер составит более 26 тыс. рублей вместо 24 тыс. рублей в 2018 году. Об этом сообщили в Федеральном фонде социального страхования (ФСС).

Для расчета выплат берется заработная плата за два предшествующих года, однако не выше установленного размера. Так, предельные базы за 2017 и 2018 годы составляли 755 тыс. рублей и 815 тыс. соответственно. Таким образом, максимальная сумма пособия по уходу за ребенком увеличится до 26 152,27 рублей.

Вместе с этим изменится размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска – с 2019 года он увеличится до 51 919 рублей.

Для тех, кто не был трудоустроен или имел слишком маленький заработок, размер пособия по беременности и родам высчитывают исходя из МРОТ. С нового года он составит 11 280 руб. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для данной категории вырастет с 4,4 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб, пишет ТАСС.

В октябре министр труда Максим Топилин заявил о «беспрецедентном» росте зарплат в России. В 2018 году они увеличились на 11%. По мнению главы Минтруда, это связано с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

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