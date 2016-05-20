Тротуарную плитку в Москве меняют за счет бракоделов

В мерию Москвы часто поступают вопросы по поводу постоянной замены плитки на тротуарах. Москвичей, скорее всего, беспокоит - за чей счет происходит переделка.

Дмитрий Байков