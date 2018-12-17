Зайчики, снежинки, волки и расходы на новогодний праздник
Зайчики, снежинки, волки и расходы на новогодний праздник

Во что оденутся и сколько потратят россияне на подарки в Новый год?

Костюмированный вечер

В России самыми популярными костюмами на новогодний праздник стали зайчики и снежинки, которые возглавили Топ самых востребованных костюмов - их собираются надеть на утренники 22% российских детей.

За ними в рейтинге расположились пираты, которые пришлись по вкусу 18%, супергероями и волками станут 10%.

Отмечается, что костюм снежинки стал лидером по популярности в 10 крупных городах из 23, на втором месте — зайчик.

В Ижевске, Омске и Красноярске предпочли костюмы супергероев, а в Самаре и Челябинске первое место заняли наряды пиратов, отмечает «Известия».

Траты на подарки

Эксперты посчитали, что большинство опрошенных россиян готовы выделить на себя на праздник до 7,6 тысяч рублей, а на близких родственников — 3,5 тысячи рублей.

В планах россиян подарить себе одежду (34%), различные аксессуары (28%), электронику (26%).

Также специалисты подсчитали, что средний россиянин готов потратить на празднование Нового года около 17 тысяч рублей — что на 4% больше, чем в прошлом году.

Основная часть опрошенных (68%) планирует начать закупки к Новому году после 15 декабря. Почти треть респондентов (29%) собирались потратить более 30% от новогоднего бюджета во время «черной пятницы».

Теги:
Места: Россия
События: общество
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