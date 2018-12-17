Россияне устремились на Новый Год в Казань
Россияне устремились на Новый Год в Казань

Кулинарный татарский фестиваль порадует гостей казылыком

Казань вошла в топ-3 самых популярных городов России для путешествия в новогодние каникулы 2019 года, пропустив вперед лишь Москву и Санкт-Петербург.

Отмечается, что средняя загрузка отелей татарстанской столицы в новогоднюю ночь составила 79%, а со 2 по 7 января — 62%.

При этом власти Казани ожидают еще большего наполнения гостиниц и отелей в предстоящие две недели.

В этом году на центральных улицах Казани будут действовать праздничные торговые ряды. С 29 декабря по 31 декабря на Петербургской улице и со 2 по 7 января на Баумана пройдет фестиваль «Кышдакар-фест», отмечает InKazan.

Наряду с сувенирной продукцией и подарками на фестивале можно будет приобрести лучшие молочные продукты от фермерских хозяйств, например, нежнейший сыр «Бри», «Камамбер», сыры с трюфелем и паприкой, хлеб казанских пекарей.

Одна из казанских сыроварен порадует посетителей настоящим шоу по превращению молока в сыр. На ярмарке также будут представлены натуральные мясные деликатесы, всем известный казылык – вяленое конское мясо, приготовленное по старинным татарским рецептам, продукция из свинины и индейки.

Теги:
Места: Россия

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