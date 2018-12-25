Праздничное настроение состоит из рыбы, спорта и секса

Аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета» провели исследование покупательской активности россиян посредством сети перед новогодними праздниками.

Выяснилось, что в декабре резко вырос интерес покупателей к спортивным товаром – сразу на 113% на «Яндекс.Маркете», а количество платежей через «Яндекс.Кассу» увеличилось на 19%.

При этом особенно интерес увеличился к роликовым конькам, беговым лыжам, санкам, снаряжению для сноуборда, моноколесам и гироскутерам.

Интерес к кухонной бытовой технике на «Яндекс.Маркете» вырос на 22%: среди нее – кофеварки, электрочайники, микроволновые печи, блендеры, мультиварки, мясорубки и прочие агрегаты.

За первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в этой категории, чем за такой же период месяцем ранее.

Отдельный интерес россиян выразился в повышенном спросе к морепродуктам – сразу в 2,3 раза.

Также, по результатам исследования, у россиян вырос интерес и к другим товарам, среди них – магазины косметики и магазины товаров для взрослых (на 30 и 50% через «Яндекс.Кассу»), отмечает «Ведомости».

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