Подбираем ингредиенты для первоклассного Оливье
Подбираем ингредиенты для первоклассного Оливье

В России разработали рекомендации по выбору качественных продуктов для салата

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать ингредиенты для качественного салата «Оливье». Рекомендации включают в себя секреты выбора самой вкусной «докторской» колбасы, самого мягкого и сочного зеленого горошка, самых хрустящих маринованных огурчиков и не только.

Ингредиент 1: Колбаса докторская

«Докторская» колбаса – одна из самых любимых и является не только неотъемлемой частью салатов, но и самостоятельным блюдом. Роскачество проводило исследование 40 наиболее популярных торговых марок данной колбасы, которые продаются во всех магазинах страны.

Судя по исследованиям потребительского мнения, у наших граждан сформировалось достаточно много опасений и страхов – например, о наличии бумаги, влагоудерживающих фосфатов, мяса кошек и собак в колбасе. Данные потребительские мифы в ходе исследования были развеяны Роскачеством.

Эксперты установили, что практически все бренды безопасны для здоровья: ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено. Эти показатели говорят о том, что предприятия соблюдают санитарные нормы, а также правильно хранят и транспортируют продукцию. Согласно результатам исследования Роскачества, лучшей «Докторской» на российском рынке в 2018 году стала колбаса 9 торговых марок: «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»), «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы», колбасе «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат». Напомним, что последним двум торговым маркам присвоен российский Знак качества.

К слову, эксперты отмечают, что самая вкусная докторская обернута в натуральные оболочки.

«Самая вкусная «Докторская» – в проницаемых оболочках, таких как натуральная синюга (кишечная оболочка), белковая (коллагеновая) оболочка, целлофан. В таких оболочках колбасу сначала подвергают обжарке с дымом, при этом образуются дополнительные вкусовые и ароматообразующие вещества, часть воды из фарша теряется, а вкус получается гармоничным и хорошо выраженным», - рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Маркировка «докторской» должна содержать информацию о сроке годности товара, дате выработки, производителе и составе. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Сейчас помимо этих ингредиентов ГОСТ допускает нитрит натрия и крахмал. Обратите внимание по каким условиям произведен продукт, как показало исследование Роскачества, колбаса по ТУ, как правило, может содержать мясо птицы или другие снижающие себестоимость ингредиенты. А «Докторская» по ГОСТу – изготавливается по классической технологии.

Ингредиент 2: Картофель

При выборе картофеля для новогоднего салата обратите внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы; кожура жёлтая, неокрепшая; поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм. Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин.

«Тем не менее, допускается выбирать клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при бытовой очистке. Также не следует пугаться клубней с механическими повреждениями, например, порезами или трещинами,но  глубина их должна составлять не более 10 мм в длину», - прокомментировала Елена Сератцева, заместитель руководителя Роскачества.

Этикетка обязана содержать следующую информацию: наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, массу нетто, наименование и место нахождения изготовителя (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство и тому подобные), дату сбора и дату упаковывания, срок годности, условия хранения, информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (в случае их применения). Также может быть использовано наименование продукта с указанием «ранний» или «поздний», «для длительного хранения».

Ингредиент 3: Горошек зеленый

Зимой представителя семейства бобовых можно найти только на прилавках магазинов в жестяной или, что реже, стеклянной банке. Отметим, на качество тара не влияет при условии герметичной упаковки. В самом масштабном исследовании Роскачества, где 55 марок горошка проверяли по 124 параметрам, экспертами не было выявлено нарушений по безопасности.

Более половины исследуемых марок горошка признаны не только безопасной продукцией, но и соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Лучшим горошком на рынке признаны: «6 соток», «Валдайский погребок», «Виктория», «Грин Рэй», «Грядка удачи», «Д», «Дядя Ваня», «Лента», «Огородников», «О’КЕЙ», «Перекресток», «Принцесса вкуса», «Пятый сезон», «Скатерть-самобранка», «Фрау Марта», «Царь-овощ», Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, GlobalVillage, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland.

«Зелёный горошек – это очень полезный продукт растительного происхождения с легкоусвояемым белком и большим количеством пищевых волокон, помогающих снизить уровень холестерина, стимулировать работу кишечника. Он не только имеет низкий гликемический индекс, но и снижает уровень сахара в крови, потому особенно полезен для людей с сахарным диабетом и другими метаболическими проблемами», - рассказала Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Маркировка поможет выбрать наиболее нежный и вкусный горошек. Выбирая баночку горошка, помните, что консервы из свежего продукта в России изготавливают с конца мая по конец июля, В остальное время консервированный горошек производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что сильно сказывается на вкусе. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль.

Ингредиент 4: Маринованные огурцы

Вкус и запах маринованных огурцов, согласно ГОСТу, должен быть приятным, слабокислым или кислым, кисло-сладким, умеренно соленым, с ароматом пряностей. Такой оливье не испортит! В рамках веерного исследования маринованных огурчиков  было изучено 48 образцов самых популярных торговых марок. Эксперты Роскачества испытали продукт по 29 параметрам, влияющим на безопасность, качество и вкус огурчиков.

По итогам проверок лучшими маринованными огурчиками оказались: Бояринъ, Верес, GLOBUS, Д, 6 соток, Царь-овощ – все эти торговые марки были признаны высококачественными.

«Компоненты продукта должны быть натуральными, уксус - исключительно из пищевого сырья. Как правило, состав маринованных огурцов состоит из воды, уксуса, соли, натуральных специй и непосредственно огурцов, общая доля которых должна составлять не менее 50 процентов», - отметила Елена Саратцева.

Также эксперты предостерегают от выбора продукта с мутным рассолом, вздутой крышкой, в остальном же – определить качественный продукт на глаз сложно.

Заправляем оливье: Финальный штрих

Настоящий майонез сделан из яиц и растительного масла. По ГОСТу «Майонезы и соусы майонезные», в майонезе должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира - в противном случае перед вами майонезный соус. Растительное масло в составе может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым - на качество и вкус это не влияет, главное -масло должно быть рафинированным и дезодорированным. Чем больше масла в майонезе, тем он жирнее, поэтому классический «Провансаль» достигает 67% жирности. Майонез, в составе которого присутствуют только натуральные консерванты – соль и уксус или лимонный сок – может храниться не более двух недель.

При выборе высококачественного майонеза обратите внимание на этикетку. В нем не будет искусственных консервантов, красителей, загустителей и крахмала. По результатам исследований, лучшим майонезом на рынке стали товары: «Mr.Ricco», «Каждый день», «СКИТ», «Миладора», «Московский Провансаль», «Ряба», «Слобода», «Букет», «Новосибирский провансаль», «Хабаровский», «Heinz». 

По материалам Роскачества.

Теги:
Места: Россия
События: общество
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