Новый Год в Москве обещать быть снежным и пушистым

Москвичам с большой долей вероятности удастся встретить 2019 год с настоящей снежной и праздничной погодой.

Жители столицы уже привыкли к слякоти, а порой и дождям, со снегом или без него, в новогодние праздники, что несколько омрачало каникулы, Новый год и Рождество.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Новый Год москвичи встретят точно со снегом.

Предварительный прогноз на 31 декабря – ночью и днем температура будет стабильной -5… -7 градусов ниже нуля. В городе и области выпадет небольшой снег, который может идти в течение суток.

Роман Вильфанд добавил, что 22 и 23 декабря погода в Москве будет теплая в связи с понижением давления.

По его словам, температура повысится, в субботу и воскресенье минус 2-4 градуса. Но ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Он предупредил, в понедельник, 24 декабря, будет уже более низкая температура: минус 5-7 градусов ночью, днем - минус 4-5 градусов, передает ТАСС.

Также Гидрометцентр России сообщил, что за ближайшие три дня выпадет большое количество снега - сугробы будут около 30 сантиметров высотой.

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