Московское центральное кольцо поросло новогодними елями

На четырнадцати станциях Московского центрального кольца (МЦК) теперь можно уловить праздничное настроение – установлены новогодние ели с украшением.

Самая большая елка находится в вестибюле станции «Лужники» — ее высота около 3 метров.

Елки поменьше расставлены внутри транспортно-пересадочных узлов МЦК.

Также в преддверии Нового года форменная одежда кассиров ЦППК будет дополнена праздничным аксессуаром. Сотрудникам выдадут специальные шейные платки с зимним рисунком.

Власти метрополитена отмечают, что ни одна из установленных елок не будет мешать пассажиропотоку, передает АГН «Москва».

Компания «Аэроэкспресс» также подготовила к новогодним праздникам все свои терминалы - в залах ожидания и кассовых зонах «Аэроэкспресса» установлены новогодние ели с яркими игрушками. Стойки информации, стены и потолки украшены елочными и световыми гирляндами.

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