Московское центральное кольцо поросло новогодними елями
Московское центральное кольцо поросло новогодними елями

Столичный транспорт начал дарить праздничное настроение горожанам

На четырнадцати станциях Московского центрального кольца (МЦК) теперь можно уловить праздничное настроение – установлены новогодние ели с украшением.

Самая большая елка находится в вестибюле станции «Лужники» — ее высота около 3 метров.

Елки поменьше расставлены внутри транспортно-пересадочных узлов МЦК.

Также в преддверии Нового года форменная одежда кассиров ЦППК будет дополнена праздничным аксессуаром. Сотрудникам выдадут специальные шейные платки с зимним рисунком.

Власти метрополитена отмечают, что ни одна из установленных елок не будет мешать пассажиропотоку, передает АГН «Москва».

Компания «Аэроэкспресс» также подготовила к новогодним праздникам все свои терминалы - в залах ожидания и кассовых зонах «Аэроэкспресса» установлены новогодние ели с яркими игрушками. Стойки информации, стены и потолки украшены елочными и световыми гирляндами.

Теги:
События: общество
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