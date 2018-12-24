Кремлевскую елку украсили прошлогодней древесиной

Столетнее дерево высотой 27 метров прибыло из Щелковского района Подмосковья на Соборную площадь Кремля.

Юные хоккеисты помогли сотрудникам Управления делами президента РФ украсить главную новогоднюю елку России. Спортсмены, которых сопровождал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, развесили на нижних ветвях ели игрушки в форме шайб и клюшек.

Кстати, игрушки сделаны из древесины елки, украшавшей Кремль на прошлые новогодние праздники. Все они снабжены соответствующим обозначением.

Для подсветки использованы гирлянды, общая длина которых более километра.

Увидеть новогоднее дерево смогут дети, которые придут на праздничные представления «Тайна планеты Земля» в Государственном Кремлевском дворце, а также все посетители экскурсий в Кремле, отмечает ТАСС.

Главной ёлкой в СССР была ёлка, проводимая с 1937 года в Колонном зале Дома Союзов, перенесённая в 1954 году в Кремль. Сначала в Большой Кремлёвский дворец, а потом — в новый Кремлёвский дворец съездов.

Билеты на эту ёлку распределялись среди отличников школ, а также среди детей номенклатуры. Представление с главной ёлки страны транслировались по Центральному телевидению.

Крупные ёлки также проходили при дворцах спорта: Лужники, Олимпийском, Крылья Советов и других. Небольшие ёлки были при домах культуры заводов и фабрик, при школах.

В советское время новогодние ёлки организовывали государство, партийные организации, профсоюзы, предприятия. В зависимости от достатка и влияния организаций, спонсирующих праздник, данное мероприятие имело различный масштаб и различную ценность праздничных наборов, получаемых по пригласительному билету.

Первым Дедом Морозом СССР стал Михаил Наумович Гаркави в 1937 году.

С 1938 года главным новогодним волшебником стал Сергей Иванович Преображенский. В этой роли он проработал около 20 лет.

С середины 60-х годов Дедом Морозом становится Александр Леопольдович Хвыля. Последним Дедом Морозом в Советском Союзе был Роман Сергеевич Филиппов (последний раз в 1992 году).

Первым российским Дедом Морозом стал Дмитрий Назаров. Кто сейчас является Дедом Морозом на Кремлёвской ёлке — неизвестно. По неофициальным данным — это актёр Станислав Дужников.

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