Как не дать паршивцу-коту растерзать новогоднюю елку

Каждый год кошатники всего мира сталкиваются с проблемой поведения животного при виде новогодней елки.

Многие коты и кошки очень неравнодушны к появлению в жилище лохматого и мигающего огнями чуда, настоятельно убеждены, что творение леса необходимо прибрать к когтистым лапам, максимально растрепав его и разбив при этом как можно больше игрушек.

Также полезно запутаться в гирлянде, с треском завалив елку на пол. А после – ретироваться с мигающей, или уже немигающей, вереницей на спине в сторону кошачьего туалета с адским пламенем в глазах.

Хозяева каждый Новый год по-разному проявляют смекалку, чтобы не дать пушистому монстру разгуляться в квартире или доме, сократив бюджетные расходы на побитые игрушки и новую ель.

Базовые советы при наличии кота или кошки:

1. Невысокое дерево. На невысоком дереве меньше игрушек, которые можно разбить. Лучше всего установить маленькую елку на столе или в комнате, где не бывает животного.

Рядом с елкой не должно быть предметов, по которым можно забраться на дерево.

Ствол елки можно обернуть фольгой и сбрызнуть спреем или эфирным маслом с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть животное, пишет wday.ru.

Не давайте коту подойти к елке. Чтобы он выучил команду «Нельзя», пшыкайте на него водой из пульверизатора. На третий-четвертый раз питомец не захочет подходить к новогоднему дереву.

2. Спрячьте провода. Гирлянды и электрические провода представляют особую опасность, потому что питомцы любят все грызть. Поэтому заклейте и спрячьте провода так, чтобы они не висели. Лучше обмотайте по стволу дерева. Используйте низковольтную проводку или специальный шнур, который отключает подачу электричества при повреждении.

3. Не используйте дождик. Если кот возьмет в рот кончик дождика, то уже не сможет выплюнуть его. Животное может подавится или повредить острыми концами дождика стенки желудка. В таком случае незамедлительно стоит обращаться к ветеринару.

Для животных токсичны искусственный снег и елочные иголки. Жевание иголок ели способно вызвать стоматит и закупорку кишечника. Лучше не используйте мишуру в качестве елочных украшений и ежедневно убирайте засохшие иголки.

4. Используйте мягкие игрушки. Котов привлекают блестящие, мерцающие, переливающиеся и крутящиеся игрушки, которые могут разбиться и поранить животное. Поэтому используйте в качестве игрушек конфеты, шоколадки, мандарины. Можно разместить на дереве мягкие игрушки.

5. Наряжать елку нужно без кота, иначе он подумает, что это игра и тогда от дерева его не оттянуть, сообщает «Woman’s Day».

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