«Жуткая тварь»: болгары пришли в ужас от скульптуры «Крик украинской матери» в Софии
В Софии прямо напротив монумента советским воинам-освободителям установили скульптуру «Крик украинской матери», которая повергла местное население в шок. Дело в том, что памятник авторства Недельчо Костадинова вызвал неоднозначную реакцию - уж больно напугал граждан его внешний вид.
Художественный замысел скульптора, по всей видимости, оказался не понят, либо не раскрыт. В социальных сетях работе дали множество названий: от «жуткой твари» и «чучела» до «инопланетного монстра» и «сатанинской вещи». Некоторые оставили более развернутые комментарии под соответствующим постом.
«Не знаю, кто скульптор, но это нечто скорее символизирует высокомерное поведение украинцев в европейских городах, чем страдания украинской матери», - написала в соцсети во «ВКонтакте» Дарина Иванова.
Другой пользователь, Стоян Иванов, добавил, в свою очередь, что Костадинов задумал и создал скульптуру еще пару лет назад, а на суд зрителей решил представить только сейчас, решив наделать шуму и воспользоваться ситуацией, передает «Экономика сегодня».