Жилой комплекс Armani в Замоскворечье обойдется в 5 млрд рублей
В Москве к 2024 году построят жилой комплекс, созданный в партнерстве с Giorgio Armani. Он появится на пересечении Старомонетного и Большого Толмачевского переулков. Разрешение на строительство было выдано в июле 2021 года. Об этом сообщила председатель совета директоров Vos'hod Марина Руднева.
Планируемая площадь – около 10 тысяч кв м. В доме будет 24 резиденции.
Стоимость проекта составит 5,5 млрд рублей. Эти средства покроют реставрацию разрушенной усадьбы купца Масягина XIX века, которая станет общественным пространством проекта.
Особняк купца Ивана Масягина – это объект культурного наследия регионального значения. Департамент культурного наследия города Москвы в 2012 году включил в предмет охраны дома его местоположение, объемно-пространственную-композицию особняка вместе с пристройкой 1925 года, конструкцию крыши, архитектурно-художественное оформление фасадов и материалы их отделки, планировку интерьеров и столярные элементы – окна, двери.
Дома Armani находятся в Милане, Лондоне, Майами, Дубае, Пекине и Нью-Йорке.