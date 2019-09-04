По западным блокбастерам ударят мздой

Актёр Сергей Безруков предложил брать мзду за прокат западных фильмов на российских экранах. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 4 сентября.

Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», - цитирует слова Безрукова агентство ТАСС.

Идея не новая: ещё в 2016 году депутаты от «Справедливой России» предложили обложить иностранные фильмы прогрессивным налогом – в зависимости от того, в скольких кинотеатрах будет идти фильм. Чем больше показывают – тем больше нужно отстегнуть в казну. А собранные денежки пойдут на развитие отечественного кинематографа. Чем не схема?

Ещё раньше засильем голливудских блокбастеров в родных кинотеатрах пытались озаботиться в Министерстве культуры. Ведомству Мединского удалось добиться подписания картельного соглашения, по которому 20% экранного времени в год должно быть отдано под отечественную кинопродукцию. А если кинотеатр получает деньги из бюджета – то он и вовсе должен транслировать преимущественно наши киноленты. Эту идею даже Путин поддержал.

Борьба властей с заграничными фильмами успела породить также несколько крупных скандалов. И вы о них, скорее всего, слышали: когда ради наших картин переносили премьеры иностранных фильмов. А то ишь, что надумали, супостаты забугорные - выйти в прокат аккурат в то же самое время, что и наш шедевр, в титрах которого гордо красуется фраза «создано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации».

В числе свежих примеров – перенос премьеры финала эпической саги «Мстителей» из-за российского фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым. Нет, конечно, Минкульт уверял, что в Disney, мол, сами решили выбрать такую дату, но мы-то помним, что вселенную супергероев наши власти как-то особенно невзлюбили. В 2018 году «Мстители. Война бесконечности» также вышла в прокат неделей позже, из-за военной картины «Собибор». А «Эра Альтрона» в 2015-м подвинулась ради опять-таки военного полотна «А зори здесь тихие…».

Итоги получились весьма грустными. Ну, кто помнит без гугла, о чём «Собибор»? А супергеройские «шедевры» разошлись по мемам, собрали гигантскую кассу. В костюмы Железного человека наряжаются дети на утренник в наших, отечественных детских садиках. Грустно, конечно. И надо это как-то менять. Но не так, совсем не так…

Согласитесь, глупо пытаться соперничать с «Мстителями», выхода последнего фильма из этой серии действительно ждал весь мир. Что сделали истинные поклонники супергеройской вселенной, узнав, что им не удастся посмотреть финал саги вместе со всей планетой? Купили билеты в соседние страны. И преспокойно посмотрели там. Или дождались-таки официальной премьеры в России. Или, на худой конец, отправились на торренты. Итак, простая истина номер один: зритель не будет смотреть другое кино вместо того, выхода которого он так долго ждал.

Не стоит пытаться голыми руками остановить несущийся на тебя на всех парах поезд. Проще отойти в сторону и подождать немного, пока не проедет. И никакой трагедии в этом не будет: нам действительно пока особо нечем конкурировать с Голливудом. Нет, не подумайте, что мы ругаем наш кинематограф: и фильмы у нас хорошие есть, и рекорды по сборам тоже побить можем, и из этого следует простая истина номер два: хорошему фильму чужая касса не помеха. Просто снимать надо лучше, и всё будет – и касса, и память последующих поколений в виде мемов.

Как бы там ни было, история с «Мстителями» закончена. На время. Пока западные кинокомпании не создадут очередную эпическую вселенную, ради которой люди будут отпрашиваться в будний день, чтобы посмотреть фильм первыми в утренний сеанс. Создадут, можете не сомневаться. Голливуд, если вы забыли, не про исторический пафос, и не про «отечественный кинематограф», а про деньги. И там умеют рассказывать истории так, что вы оставите все свои кровно заработанные в кинотеатрах, и ещё и добавки попросите. Бизнес, ничего личного.

Это и есть ключик к решению проблемы под названием «как нам спасти отечественный кинематограф». Да, речь о деньгах – но не о тех, которыми щедро сыплет налево и направо тот же Минкульт. А о том, что считается главным мерилом успешности фильма, и почему это не работает в России.

В Голливуде всё очень просто устроено. Сняла студия хороший фильм, вложилась в актёров, сценаристов, не поскупилась на качественный продакшн, собрала кассу – на том и заработала. Добро пожаловать в высшую лигу, снимайте дальше. Наш кинематограф работает совсем по другим лекалам: главное – выпросить щедрое финансирование и «освоить» бюджет. А что будет потом - ну, можно попытаться хоть как-то отбить затраты и попросить чиновников передвинуть премьеру, чтобы сборы были больше. Но, как показывает практика, это не особо помогает.

Голливудский кинематограф существует в условиях очень жёсткой конкурентной среды. И именно эти простые правила в конечном итоге приводят к тому, что появляется качественный продукт, который востребован у зрителя и приносит прибыль. Не будем спорить о художественных достоинствах блокбастеров, их там нет, разумеется. Но там есть другое: качественная работа на результат. Прежде всего финансовый. И так уж получилось, что конкурентная среда действительно выносит на вершину Голливуда самых талантливых актёров. Самых грамотных сценаристов. Рождает истории, которые нравятся зрителю, ради которых он идёт в кинотеатры и оставляет там деньги. Всё просто.

У нас же предлагают главную точку входа в индустрию – кинотеатры - этих самых денег лишить. Не хочешь крутить отечественные фильмы? Плати мзду. Наши фильмы мало собирают? Ставь их в прайм-тайм, а заграничным фильмам оставь лишь пару сеансов. Что получается? Зритель уходит в онлайн. Кинотеатры теряют прибыль. И люди привыкают к мысли, что в кинотеатры ходить вовсе не обязательно… в итоге и наши фильмы будут собирать меньше.

Возможно, кому-то эта мысль покажется крамольной, но, быть может, стоит вовсе лишить наши фильмы вообще какой-либо финансовой поддержки от государства? Да наш кинематограф тогда и вовсе умрёт, скажете вы. И будете правы. Но те студии, что выживут – займут достойное место. Потому что будут делать кино не ради чиновников, а ради нас с вами. Зрителей, то бишь. А мы, конечно же, с радостью ответим. Рублём. До встречи в кинотеатрах!