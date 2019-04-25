Закрытие ММКФ: как это было
Фото: Елена Горбачева

Фото: Елена Горбачева

Самые красивые наряды кинофестиваля. Фоторепортаж

Вот и завершил свою работу 41-й международный московский кинофестиваль. Как прошла церемония закрытия и в каких нарядах шествовали гости по красной ковровой дорожке - смотрите в фоторепортаже "Русской Планеты".

Актриса Евгения Крюкова

Актриса Любава Грешнова

Слева - председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов 

Южнокорейский режиссер, член жюри ММКФ Ким Ки Дук

Член жюри Ким Ки Дук и актриса Ирина Безрукова

Актриса Кристина Асмус

Актриса Ирина Безрукова, певица Сати Казанова

Музыкант Глеб Матвейчук с супругой Еленой Глазковой, актриса Алена Чехова

Актриса Екатерина Гусева

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой

Справа - актеры Егор Бероев и Ксения Алферова

Слева - актриса Екатерина Шпица

Актрисы Мария Кожевникова, Елена Захарова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Дизайнер Алиса Толкачева

Балерина Анастасия Меськова

Актриса Дарья Повереннова

Член жюри актриса Ирина Апексимова

Певица Альбина Джанабаева, актриса Екатерина Архарова и бизнесмен Артем Илясов

Актеры Антон Кузнецов и Марьяна Спивак

Теги:
События: культура
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