Забирает лучших — известный музыкальный деятель скончался от ковида

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На 57-м году жизни в Москве скончался главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра. О кончине Александра Ведерникова стало известно в пятницу, 30 октября.

Агентство ТАСС приводит следующий текст сообщения: «В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников — главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона».

По словам Владимира Урина, гендиректора Большого театра, у дирижера диагностировали стопроцентное поражение легких. Причиной стал COVID-19.

C 1988 по 1990 годы Ведерников работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Затем работал ассистентом и дирижером в Симфоническом оркестре им. П. И. Чайковского. Далее последовали должность главного дирижера и худрука оркестра «Русская филармония», а затем и руководство на правах главного дирижера в Большом театре (2001-2009) и Датской королевской опере (2018).

В феврале 2019 Ведерников стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра. Об этом сообщают «Известия».