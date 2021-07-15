Юрий Шевчук о смерти Петра Мамонова: утрата «для нашей культуры»
Рок-музыкант, поэт и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прокомментировал новость о смерти своего коллеги по сцене Петра Мамонова.
По словам Шевчука, вместе с уходом Мамонова, утрата постигла не только российскую рок-музыку, но и всю культуру страны.
«Утрата не только для рок-музыки, а вообще для нашей культуры», - отметил лидер «ДДТ».
Он добавил, что ушедший из жизни Мамонов был очень неординарным и удивительным человеком, передают «Известия».
Напомним, 15 июля умер советский и российский музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. В последние недели он находился в «Коммунарке» на лечении от коронавируса. 1 июля музыканта перевели на искусственную вентиляцию легких, но спасти 70-летнего Мамонова не удалось.
Ранее смерть легендарного музыканта прокомментировал автор песен рок-группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».