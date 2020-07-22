Юрий Башмет даст концерты для медиков в Клину

Культура

Фото: upload.wikimedia.org

С 31 июля по 9 августа в Клину пройдет Фестиваль искусств имени П. И. Чайковского.

Народный артист СССР Юрий Башмет даст два концерта для врачей и волонтеров, работающих с коронавирусом. Мероприятие состоится на открытом пространстве — на Большой сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. Для врачей и волонтеров выступят два коллектива Юрия Башмета: обладатель «Грэмми» — камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Все представления проведут в формате openair сразу на нескольких сценах: на большой поляне музея-заповедника, где установят концертную площадку на почти 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей, а также на единственной в Подмосковье сцене на воде в парке «Сестрорецкий», сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева подала заявление в Следственный комитет на главу Роспотребнадзора Анну Попову из-за ее слов о низкой смертности медиков от COVID-19 в России. Васильева просит завести уголовное дело о фейках (статья 207.1 УК).

Ранее Попова заявляла, что никакой угрожающей статистики о смерти большого количества врачей от коронавируса нет. Однако сегодня Росздравнадзор сообщил о гибели от инфекции 489 медработников.

«Это ложная информация, которая говорит населению о том, что у нас все в порядке, все хорошо, у нас достаточно средств защиты, у нас нет никакой опасности. Эта ложь приводит к тому, что не повышается та значимость ситуации, которая должна быть по обеспечению средствами защиты, по обеспечению персонала и медики продолжают умирать. Обесценивается жизнь медика, работа медика и защита медицинского работника», — рассказала Васильева в беседе с «МБХ медиа».

Несмотря на пугающие цифры, зампред Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уверяет, что второй волны COVID-19 в России не будет.