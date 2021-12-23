Юлий Ким отмечает свое 85-летие
Автор песен к культовым советским фильмам намерен дать сольный концерт через три дня после своего юбилея.
Более пятисот песен, свыше сорока пьес, пятнадцать прозаических произведений и заслуженная слава остроумного и зажигательного исполнителя, умеющего и любящего выступать со сцены, - с таким творческим багажом подошел знаменитый бард к своему 85-летию.
Член Союза кинематографистов СССР, член Союза писателей, лауреат Государственной премии им. Булата Окуджавы и премии «Золотой Остап», Ким известен широкому кругу зрителей по своим песням, написанным для выдающихся фильмов ХХ века. «Бумбараш» и «Ярославна, королева Франции», «Обыкновенное чудо» и «Убить дракона», «Формула любви» и «Собачье сердце», «Двенадцать стульев» и «Человек с бульвара Капуцинов»,- эти и многие другие ленты стали популярны во многом благодаря музыке и песням Юлия Кима.
В воскресенье, 24 декабря, в столичном киноклубе «Эльдар», пройдет творческий вечер, на котором юбиляр расскажет о своем творчестве и исполнит песни по заявкам зрителей.