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Культура
YouTube начал удалять видео с митингов-концертов в поддержку спецоперации на Украине
16 мая, 2022 12:28
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YouTube начал удалять видеозаписи с патриотических концертов «За победу». О возникшей ситуации рассказал основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
В своём Telegram-канале он обратился к подписчикам с информацией о том, что с YouTube-канала группы стали исчезать записи «с концертов-митингов» в поддержку спецоперации на Украине, а также соответствующие новостные сюжеты.
«Формулировка: Нарушение правил YouTube-сообщества», - заключил Самойлов.
Ранее стало известно, что группа «Би-2» отказалась давать концерт из-за баннера с символикой Z.
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