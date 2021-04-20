Культура
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Культура
Русская планета
Культура

«Я счастлива»: дизайнер из Владивостока о работе с создателями фильма «Турист»

Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 12:50
2 мин
Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 12:50
2 мин

Автор популярных постеров на тему «ЧВК Вагнера» рассказала о том, как ее пригласили делать афиши для фильма.

Осенью прошлого года в социальных сетях появилась серия изображений, посвященных «ЧВК Вагнера». Их создала 28-летняя девушка из Владивостока, которая профессионально занимается дизайном и иногда публикует свои творческие работы под псевдонимом «Веселый лис».

Как признавалась сама девушка в интервью одному из интернет-изданий, ей хотелось сделать «что-то вроде постеров несуществующего фильма», но который ей очень хотелось бы посмотреть. После выхода публикации с ней связались создатели фильма «Турист» и предложили сотрудничество.

«Им понравились мои работы, и предложили мне сделать постер для настоящего фильма! Сказать, что я счастлива – ничего не сказать! И больше всего, конечно, я рада, что такой фильм будет, что нашлись люди, которым интересна эта тема, эти герои и… Но пока без спойлеров, попросили. Совсем скоро мы все сходим на этот фильм в кино, и все всё сами узнают», — написала в своем закрытом Instagram-аккаунте «Веселый лис».

Рекламная кампания фильма «Турист» стартовала в социальных сетях несколько дней назад. Кроме названия и слогана «Русским гладиаторам посвящается», никакой другой информации о новой картине пока нет.

Поделиться
ТЕГИ
Кино
Туристы
ЧВК Вагнера
Афиша
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!