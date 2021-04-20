«Я счастлива»: дизайнер из Владивостока о работе с создателями фильма «Турист»
Автор популярных постеров на тему «ЧВК Вагнера» рассказала о том, как ее пригласили делать афиши для фильма.
Осенью прошлого года в социальных сетях появилась серия изображений, посвященных «ЧВК Вагнера». Их создала 28-летняя девушка из Владивостока, которая профессионально занимается дизайном и иногда публикует свои творческие работы под псевдонимом «Веселый лис».
Как признавалась сама девушка в интервью одному из интернет-изданий, ей хотелось сделать «что-то вроде постеров несуществующего фильма», но который ей очень хотелось бы посмотреть. После выхода публикации с ней связались создатели фильма «Турист» и предложили сотрудничество.
«Им понравились мои работы, и предложили мне сделать постер для настоящего фильма! Сказать, что я счастлива – ничего не сказать! И больше всего, конечно, я рада, что такой фильм будет, что нашлись люди, которым интересна эта тема, эти герои и… Но пока без спойлеров, попросили. Совсем скоро мы все сходим на этот фильм в кино, и все всё сами узнают», — написала в своем закрытом Instagram-аккаунте «Веселый лис».
Рекламная кампания фильма «Турист» стартовала в социальных сетях несколько дней назад. Кроме названия и слогана «Русским гладиаторам посвящается», никакой другой информации о новой картине пока нет.