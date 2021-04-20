«Я счастлива»: дизайнер из Владивостока о работе с создателями фильма «Турист»

Культура

Автор популярных постеров на тему «ЧВК Вагнера» рассказала о том, как ее пригласили делать афиши для фильма.

Осенью прошлого года в социальных сетях появилась серия изображений, посвященных «ЧВК Вагнера». Их создала 28-летняя девушка из Владивостока, которая профессионально занимается дизайном и иногда публикует свои творческие работы под псевдонимом «Веселый лис».

Как признавалась сама девушка в интервью одному из интернет-изданий, ей хотелось сделать «что-то вроде постеров несуществующего фильма», но который ей очень хотелось бы посмотреть. После выхода публикации с ней связались создатели фильма «Турист» и предложили сотрудничество.