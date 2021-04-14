Взялись за святое: советскую «Иронию судьбы» переснимут с актерами из Голливуда

Культура

Пресс-служба компании «Централ Партнершип» сообщила, что снимет англоязычную версию советской трагикомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Режиссером картины станет Марюс Вайсберг. Пока фильм фигурирует под названием About Fate («О судьбе», или «Про судьбу»).

В съемках примут участие голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира», - приводит слова режиссера будущей картины ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, он долго работал над проектом и теперь, благодаря партнеру Вайсберга, авторы смогли создать «блестящий сценарий».

В прошлом Марюс Вайсберг снял такие комедии, «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе».

Отметим, что исполнитель главной роли в оригинальной «Иронии Судьбы» Андрей Мягков «оценить» планирующийся ремейк советской классики не сможет. В феврале 2021 года он умер.