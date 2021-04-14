Культура
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Культура
Русская планета
Культура

Взялись за святое: советскую «Иронию судьбы» переснимут с актерами из Голливуда

Антон Мельников
14 апреля, 2021 20:54
1 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 20:54
1 мин
Igor Gnevashev/Russian Look/globallookpress
Igor Gnevashev/Russian Look/globallookpress

Пресс-служба компании «Централ Партнершип» сообщила, что снимет англоязычную версию советской трагикомедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Режиссером картины станет Марюс Вайсберг. Пока фильм фигурирует под названием About Fate («О судьбе», или «Про судьбу»).

В съемках примут участие голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира», - приводит слова режиссера будущей картины ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, он долго работал над проектом и теперь, благодаря партнеру Вайсберга, авторы смогли создать «блестящий сценарий».

В прошлом Марюс Вайсберг снял такие комедии, «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе».

Отметим, что исполнитель главной роли в оригинальной «Иронии Судьбы» Андрей Мягков «оценить» планирующийся ремейк советской классики не сможет. В феврале 2021 года он умер.

Поделиться
ТЕГИ
Кино
Голливуд
Фильмы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!