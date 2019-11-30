Всероссийский конкурс достопримечательностей «Культурный след» подвел итоги

27 ноября в Общественной Палате РФ прошло итоговое мероприятие, посвященное окончанию второго сезона Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след».



В рамках конкурса на сегодняшний день создано 9 новых арт-объектов, которые стали «точками притяжения» для гостей и жителей регионов. «Нам хотелось, чтобы достопримечательности появлялись по инициативе местных жителей. В любом населенном пункте есть свои традиции, значимые имена, культурное наследие. Нужно только достать эти смыслы и визуализировать», – прокомментировала автор проекта «Культурный след», президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.



Арт-объекты часто со временем становятся поводом для возникновения новых культурных явлений. Например, в Мончегорске уже 4 года около знаменитой «Поэтической табуретки» проводится одноименный литературный фестиваль.



«Все было очень просто. Я подала заявку буквально за три дня до окончания приема, – рассказывает Оксана Китаева, автор проекта «Поэтическая табуретка». – Необходимые 100 голосов мы набрали уже в первые три часа. И я поняла, что это близко не только моим землякам, но и людям из других регионов». Мончегорский арт-объект стал одних из двух самых упоминаемых проектов в средствах массовой информации, за что был награжден суммой в 100 тысяч рублей. «Очень важно, когда арт-объекты становятся точками притяжения и обрастают легендами, около них появляются мероприятия, – прокомментировала Занда Буслова, руководитель проектов департамента общественных связей компании «Норникель». – Проекты не просто застывают в виде скульптур, они продолжаются жить».



В 2019 году на конкурс «Культурный след» было подано 600 заявок из 74 регионов страны. Из огромного количества предложенных арт-объектов голосованием и экспертами выбрано 5 проектов-победителей. Трогательная композиция «Спящая Мари» в Светлогорске уже стала местом притяжения горожан и юных любителей сказок Гофмана.

В Калуге открыли звучащий интерактивный арт-объект «Комета дивной красоты», посвященный оперной певице Евлалии Кадминой. На «Лыковский Шишак», установленный в селе Лыково Владимирской области, приезжают посмотреть гости региона. «Жизнь села сильно изменилась после появления «Лыковского Шишака», – рассказывает Михаил Белов, житель села Лыково. – В забытую местность автобусами приезжают туристы, чтобы увидеть новую достопримечательность, это удивительно!»



Скульптурная композиция «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны» в Ижевске уже приобрел статус настоящего музея под открытым небом, где каждый желающий может не только прикоснуться к памятнику, но и увидеть фото мальчишек и девчонок, вставших за рабочие станки в военные годы. «Мне до сих пор звонят знакомые и говорят, что ждали этого события 75 лет. Дети приносят и кладут на поддоны конфеты. Многие крестятся, глядя на наших мальчиков», - рассказывает одна из авторов идеи памятника Ольга Арматынская.



Громким событием для жителей Оренбурга стала установка памятника «Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля». На его открытии присутствовало огромное количество горожан, губернатор области и мэр города Оренбурга.



«Когда изготавливали памятник, – рассказывает автор идеи скульптуры Игорь Храмов, – долго гадали, какие же детали композиции будут по традиции тереть люди? Результат оказался неожиданным: большинство прикасается к страницам словаря, словно гладит их. Наверное, этот памятник стал символом любви к книге»



Благодаря активной поддержке региональной прессы, интернет-изданий и местному телевидению «Словарь Даля» назван вторым самым упоминаемым в СМИ проектом.

«Для нас важно, что наследие Даля получило широкий отклик в средствах массовой информации. Кажется, что ни один житель Оренбургской области не оставил без внимания памятник главному труду лексикографа. Также важно, что федеральные СМИ поддержали новость в преддверии Дня словаря, 22 ноября, в подготовке и проведении которого были задействованы все субъекты Российской Федерации. В этом году мы провели два всероссийских конкурса, множество мастер-классов и большую конференцию по вопросам развития словарной культуры», – отметил Константин Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», принявший активное участие в создании памятника и фактически профинансировавший этот проект.



В этом сезоне конкурс был реализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. «Культурный след» поддержали Министерство культуры Российской Федерации и Агентство стратегический инициатив.

