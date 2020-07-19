Во время пандемии природа очистилась и в Токио вернулось искусство

Культура

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В Токио, впервые с начала пандемии, начала работу крупная международная выставка изобразительного искусства. В японскую столицу приехала коллекция Лондонской национальной галереи.

Выставка будет проходить в Национальном музее западного искусства. Билеты на мероприятие можно приобрести лишь в интернете, причем заранее и по сеансам.

«За один сеанс проходит не более 200 человек, иногда и меньше. Сейчас как раз около 200 человек» - приводит слова сотудницы музея РИА «Новости».

Учитывая редкость подобных мероприятий в период пандемии, все доступные билеты на выставку, несмотря на сложность покупки, разлетелись за считанные часы.