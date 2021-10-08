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Культура
Вместо Александра Ширвиндта в Театре сатиры будет новый худрук
8 октября, 2021 19:05
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look press
Новым художественным руководителем Академического Театра сатиры станет артист и режиссер Сергей Газаров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На этом посту Газаров сменит Александра Ширвиндта, который возглавлял труппу более 20 лет.
Ширвиндт объявил об уходе с должности в конце сентября, пожелав продолжить службу в театре в качестве актера. Свое решение он объяснил возрастом - 87 лет.
Газаров станет худруком Театра сатиры с 13 октября 2021 года.
Газаров был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. После его смерти в 2020 году стал худруком коллектива.
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