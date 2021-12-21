Власти запретили показ спектакля по пьесе Василия Шукшина про пытавшегося получить справку Ивана-дурака
Во Владивостоке по звонку из Минкульта запретили спектакль по пьесе Василия Шукшина «До третьих петухов». Главный герой сатирической сказки - Иван-дурак, он пытается получить справку о том, что не дурак.
О снятии спектакля сообщили в Приморском краевом театре кукол. Там сказали «Подъёму», что причины отмены не знают.
«Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль», - отметил собеседник.
Решение об отмене было принято после премьеры спектакля. Она прошла в выходные. Присутствовала министр культуры края Елена Бронникова. Вероятно, именно она не оценила премьеру.
Попытки выяснить причину отмены спектакля в ведомстве не увенчались успехом - там недоумевают, почему вокруг снятия постановки такой ажиотаж, ведь на премьере не было аншлага.
Министр планировала встретиться с директором театра и обсудить отмену показа, но не смогла.