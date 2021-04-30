Власти Нидерландов сделают «Евровидение - 2021» как до пандемии

Культура

Кабмин Нидерландов не отказался от эксперимента с участие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение - 2021».

Несмотря на рост новых случаев заражения COVID-19 эксперимент будет проведен. Цель властей выяснить, насколько безопасно проводить массовые мероприятия.

Для зрителей на конкурсе будут действовать ограничения. В зале будут находиться не более 3,5 тысяч человек и только с отрицательным тестом на коронавирус. Иностранцев на мероприятии не будет, так как Нидерланды все еще закрыты для поездок, пишет газета Telegraaf.

Конкурс должен был пройти в Нидерландах в 2020 году под лозунгом «Откройся». Мероприятие не состоялось из-за введенных коронавирусных ограничений в мире.

В этом году песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме и под тем же лозунгом.