Владимиру Путину напомнили о «святом» для российской культуры – о Жванецком, Гайдае и Высоцком
Как бы на российское вторжение в Украину посмотрели Михаил Жванецкий, Владимир Высоцкий и Юрий Никулин? С таким вопросом к президенту РФ Владимиру Путину обратился шоумен и музыкант Семен Слепаков, записавший видеообращение к главе государства.
Он напомнил Путину, что жители России и Украины имеют одно культурное прошлое, объединены общей музыкой, фильмами и песнями. Многим советским личностям, которые стали частью культурного достояния и россиян и украинцев, происходящее сейчас в Украине не понравилось бы, отметил Слепаков.
«Как вы думаете, что бы почувствовал [Михаил] Жванецкий, который родился в Одессе и с которым вы лично дружили? Как бы на это посмотрел [Владимир] Высоцкий?», — спросил Слепаков.
При этом музыкант напомнил и о многих других представителях советской культуры. Например, о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Эльдаре Рязанове, Леониде Гайдае. Слепаков отметил, что всем им было бы просто непонятно, как Россия может вести с Украиной.
Музыкант допустил, что ситуация зашла слишком далеко, но выразил уверенность, что руководство РФ сможет найти другой выход из ситуации, кроме войны.