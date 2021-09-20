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Культура
Выставка о кремлевских курсантах в годы войны откроется в Москве
20 сентября, 2021 23:49
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viva-raphael.com
В Московском доме национальностей открывается выставка «Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция, посвященная 80-летию битвы за Москву и вкладу кремлевских курсантов в победу над немцами, будет доступна для посетителей с 22 сентября.
На открытии выставки прибудут участие командование и курсанты МВОКУ, ветераны училища и Вооруженных Сил России, представители науки и общественности Москвы.
В пресс-службе департамента национальной политики и межнациональных связей отметили, что выставка может стать началом более масштабного проекта, посвященного истории прославленного Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).
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