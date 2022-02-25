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Культура
Высказавшегося про войну Ивана Урганта сняли с эфира из-за «общественно-политических событий»
25 февраля, 2022 15:31
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Youtube / Вечерний Ургант
Вечернее шоу Ивана Урганта на «Первом канале» перенесли в связи с «важными общественно-политическими событиями». Такое объяснение отмене шоу «Вечерний Ургант» дала пресс-секретарь канала Лариса Крымова. Ранее Ургант высказался против войны в Украине.
По её словам, ранее шоу не планировалось в связи с выходными днями, позднее телевизионная программа была изменена.
«Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями», — рассказала она в беседе с «Подъёмом».
При этом известно, что 25 февраля «Вечернего Урганта» в эфире снова не будет.
Днём ранее Иван Ургант, в числе многих телезвёзд и публичных лиц, осудил вторжение в Украину войск РФ.
«Страх и боль. Нет Войне», — написал телеведущий.
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