В Зарядье открылась выставка с бюстом Ивана Грозного
Мультимедийная выставка «Первый ЦАРЬ. Московский. Грозный» заработала в старом Английском дворе парка «Зарядье» в Москве. Это одно из мероприятий «Подклета», который призван стать рубрикатором исследований исторических явлений, фактов и памяти в народном сознании. Выставка продлится до 31 октября.
Главным экспонатом первой выставки проекта стал бюст Ивана Грозного, будет и цифровая фигура царя, созданная искусственным интеллектом.
Скульптура была создана в 1963-1965 годах профессором Михаилом Герасимовым по останкам царя. В небольшом ролике со вставками исторических записей 1960-х годов рассказывается о реконструкции и научном методе восстановления, этот фильм будет крутиться на выставке.
Кроме того, на выставке покажут отрывки из киноэпопеи Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944-1945) , многосерийного фильма «Грозный» (2020), интервью с режиссером фильма Алексеем Андриановым и сценаристом Тимуром Эзугбаей.