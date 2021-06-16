В Екатеринбурге создали музей полного погружения. Новый взгляд на историю Невского вызвал ажиотаж

Культура

В этом году в России празднуют 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Событий, которые приурочены к этому событию, достаточно много. Большинство из них состоялись в минувшие выходные на День России, но заметней всего прошла мировая премьера выставочного пространства «Александр Невский. Судьба России» в Екатеринбурге. За первые три дня его посетили почти 7000 человек. Объясняем почему.

Технологии полного погружения

«Не в силе Бог, но в правде», - фраза, которая не просто написана на стене выставочного зала. Каждый важный эпизод из жизни Александра Невского раскрывается за счет бесконечного количества экранов, голографических театров, проекционного оборудования и других уникальных технологических решений, которые чаще используются в аттракционах, а никак не в музеях.

Так, на входе тебя встречает голограмма Дмитрия Певцова, потом ты «летаешь» по Переславлю-Залесскому, а затем погружаешься в жизнь Александра Невского через виртуальную и дополненную реальность.

Сильнейшее впечатление производит постановка Ледового Побоища. Зал укомплектован по полной – экраны на стенах и полу, ледяные стены, русские воины в полный рост, стробоскопы, холодильные и дымовые установки. Все это дополнено невероятными рисунками от студии, которая рисовала декорации для оскароносного фильма «Манк».

Пространство собрано из 13-ти залов и каждый из них держит внимание посетителей до последнего. Даже экспресс-экскурсия займет час, а если изучать ее более глубоко, то потребуется минимум три часа.

Былинный комикс

Часть выставочного пространства уральской выставки, созданная музеем, появится еще в 23-х городах России. Речь идет об иллюстрированном трагическом эпосе, над которой работали 25 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а основой для вдохновения послужили даже те вещи и элементы одежды, которые были найдены на раскопках. Специально для этого графического романа было написано девять музыкальных композиций – авторами выступили дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.

Историческая ценность

В музейном пространстве нет ни одного реального артефакта, как это принято в классических музеях. Однако, их отсутствие, точнее современное воссоздание, скорее делает экспозицию еще более интересной.

Сколоченная изба с горящей печью, княжеские палаты, вечевой колокол, брусчатка и храм с человеческий рост – улица Великого Новгорода возведена итальянскими и российскими декораторами.

Меч, щит, лук, копье и шлем русского воина висят в зоне «Искусство войны» - каждый может протянуть руку и прикоснуться к экспонату, который в точности повторяет оружие молодых воинов того времени.

По ходу движения по выставке разворачивается не только история великого полководца, но и нить православного пути Александра Невского. Самый последний зал окончательно раскрывает масштаб личности князя – здесь на сферическом экране можно увидеть самые значимые храмы, построенные в честь Александра Невского.

Финансирование проекта взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Выставка «Александр Невский. Судьба России» работает каждый день, кроме понедельника. Адрес в Екатеринбурге – ул. Народной Воли, 49.