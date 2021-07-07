Новости – Культура
Культура
В Нью-Йорке умер голливудский актер и режиссёр Роберт Дауни
7 июля, 2021 21:20
1 мин
1 мин
Youtube / HollywoodLife
В Соединённых Штатах скончался именитый американский актер и режиссёр Роберт Дауни-старший.
85-летний Дауни-старший был отцом известного голливудского актера Роберта Дауни-младшего, который исполнил роль Железного Человека в серии супергеройских блокбастеров студии Marvel.
О смерти отца сообщил сам Дауни-младший. Об этом он рассказал в соцсети Instagram.
«Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона ... он был настоящим режиссером-индивидуалистом», - написал актёр.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку