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Культура
В Санкт-Петербурге второй год подряд отменяют ноябрьский культурный форум
15 октября, 2021 13:24
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novosti-mira24.ru
Министерство культуры РФ поблагодарило организаторов Санкт-Петербургского международного культурного форума за подготовку и попросило отменить его проведение. Министр культуры Ольга Любимова уже второй год подряд не разрешает проводить этот форум из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, связанной с COVID-19.
Мероприятие было запланировано на 11-13 ноября.
«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – заявили в пресс-службе министерства культуры РФ.
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