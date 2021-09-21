В Подмосковье более 10 подмосковных музеев поучаствуют в «Дне туризма»
В Подмосковье два дня будет проходить региональная акция «День туризма» (25 и 26 сентября). Организатором выступили Министерство культуры Московской области и областной Комитет по туризму.
Суть акции – дать возможность жителям Подмосковья посетить музеи бесплатно. Организаторы надеются, что эта акция стимулирует интерес россиян к истории своей страны, рекламирует музеи и популяризирует культурные ценности Московской области.
Музеи-участники акции:
• Военно-технический музей в Черноголовке,
• Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина,
• Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»,
• Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»,
• Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока,
• Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского,
• Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»,
• Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей,
• Московский областной музей народных художественных промыслов,
• Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»,
• Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
• Серпуховский историко-художественный музей.