В Петербурге стартовала долгожданная акция: культурная молодежь уже на улицах

Культура

В Санкт-Петербурге началась акция «Ночь музеев». Вопреки пандемии формат в этот раз живой.

Общая тема мероприятия в нынешнем году - «Звук». Для жителей Северной столицы открыли свои двери около 90 музеев, галерей, библиотек и концернтых залов.

При этом, вплоть до окончания ночи, по четырем магистральным маршрутам города будут курсировать автобусы. Однако, следует учитывать, что часть учреждений закроется уже в 23.00. Остальные - в шесть утра. Об этом сообщает «Росбалт».