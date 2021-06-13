Новости – Культура
Культура
В Петербурге полиция активно стремится проникнуть на культурную выставку
13 июня, 2021 19:46
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Санкт-Петербурге полиция приехала на выставку «20.2». Организаторы заперли двери и правоохранители пошли на таран.
Выставка-аукцион петербургских художников, проходящая в культурном пространстве «Ребра Евы», по данным «Фонтанки», посвящена помощи политзаключенным.
По последним данным, запертая на ключ дверь вот-вот поддастся усилиям силовиков.
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