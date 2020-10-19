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В Перу нашли 37-метрового кота

Марьям Ибрагимова
19 октября, 2020 17:10
1 мин
Фото: Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas
Фото: Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas

Во время работ в Перу археологи случайно наткнулись на огромное изображение кота. Творение древних художников было обнаружено на пустынном плато Наска на юге страны. Об этом сообщает телеканал «360».

Работа датируется предположительно 200-100 годами до нашей эры. В Министерстве культуры страны подчеркнули, что изображение могло исчезнуть из-за крутого склона и эрозии почвы. Его едва можно было разглядеть. Рисунок обнаружили во время реставрационных работ одной из смотровых площадок. Археологии детально очистили геоглиф. Оказалось, что кот гигантский – его длина составила 37 метров, ширина линий — от 30 до 40 сантиметров.

«Эксперты до сих пор обнаруживают все новые древние изображения. За последние несколько лет были найдены порядка 100 таких рисунков, но меньшего размера», – приводит «360» слова ведущего археолога Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.

Специалист подчеркнул, что в будущем ему и его коллегам предстоит найти еще огромное количество изображений. А помогают им в этом непростом деле беспилотники.

Ранее сообщалось, что египетские археологии обнаружили артефакты эпохи Рамзеса II.

темы
археология
Перу
кот
изображение
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