В Москве прошёл день памяти нерожденных детей
В одном из московских парков площадью 500 га активисты зажгли 450 тысяч свечей в знак памяти неродившихся детей - каждая свечка символизирует аборт. Именно такое количество абортов было сделано в России, следует из статистического сборника Минздрава РФ за 2020 год.
Мероприятие организовала квантовый психолог, основатель Международной Академии «Мастер Разборов» Инна Тлиашинова.
«Сегодня одна из главных проблем на планете – это уменьшение роста населения и бесплодие. <...> Мы не осуждаем и не порицаем женщин, которые делают аборты. Причины, толкающие женщин на аборт, разные: от экономической нестабильности до неготовности становиться матерью в силу молодого возраста или конкретных обстоятельств. С точки зрения методики «Мастер разборов», нерожденные, абортированные дети, их души, имеют свое место в родовой системе. И мы решили организовать день памяти детям, которые так и не смогли родиться», — выступила Тлиашинова.
Она напомнила, что после прерывания женщины живут с чувством острой вины, сожаления и разочарования.
Цель акции - обратить внимание общественности на цикличность жизни, поэтому свечи образовали на поле круги. Факелы, которыми их поджигали, стали символом зажженной жизни.
По официальной статистике, с 2018 по 2020 годы число абортов в России сократилось на 20,6% (с 567 тысяч до 450 тысяч). При этом Росстат подсчитал, что в марте 2021 года число новорождённых выросло на 15,5% в годовом выражении, - до 128 тысяч человек.