В Москве прошла премьера фильма «Портрет на фоне эпох. Схиархимандрит Илий»

Культура

В столичном историческом парке «Россия – Моя история» состоялась презентация и премьерный показ документально-исторического фильма «Портрет на фоне эпох. Схиархимандрит Илий». В связи с санитарными ограничениями для зрителей была организована онлайн-трансляция, которую посмотрели более 1000 человек.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) является личным духовником патриарха Московского Кирилла. В марте этого года ему исполнится 89 лет. Священнослужитель проживает в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в Переделкино.

В фильме присутствует уникальный видеоматериал, который позволяет не только раскрыть образ схиархимандрита, но и дать представление зрителю о тех исторических эпохах и событиях, через которые его жизненный путь был проложен.

Проект «Портрет на фоне эпох» представляет собой серию документально-исторических телевизионных фильмов об известных и выдающихся людях, являющихся свидетелями и участниками важных исторических событий в России. Он реализуется Союзом «Христианский мир» при поддержке Фонда президентских грантов. Руководителем выступает российский тележурналист Борис Костенко.