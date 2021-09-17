В Москве появится мемориальная доска с президентом Пушкинского музея
Комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры хочет сделать мемориальную доску президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой. Инициатива установки доски принадлежит местным активистам.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что международное признание музей получил именно благодаря Ирине Антоновой.
Ирина Антонова возглавила ГМИИ им. А.С. Пушкина в феврале 1963 года, сменив на посту директора Александра Замошкина. Она занималась проектированием и капитальным строительством, издательской и выставочной программой, информационным обеспечением музейной деятельности и др.
В апреле 2013 года Ирина Антонова была избрана главным куратором государственных музеев России, поэтому в июле того же года была отстранена от должности директора Пушкинского музея. До смерти, до 1 декабря 2020 года, Антонова была президентом ГМИИ.