В Госдуме могут разрешить дважды получить высшее образование бесплатно

Культура

У недовольных своей специальностью россиян может появиться второй шанс. Кабинет министров внес в Государственную Думу инициативу, согласно которой, можно попасть на бюджет в вузы во второй раз, если дело касается творческих специальностей.

На данный момент, россияне имеют возможность получить высшее образование за счет бюджетных средств лишь однажды.

Как сообщает «Интерфакс», согласно законопроекту, гражданам будет разрешено поступать на бюджет в федеральные вузы по творческим специальностям, несмотря на наличие первого оконченного образования.