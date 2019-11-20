Услышим ли снова трель «Соловья»?

Уже несколько месяцев кипят страсти вокруг кинотеатра «Соловей», который намереваются снести. Сначала планировалось, что 15 ноября зрители придут на последний сеанс всегда переполненного московского синема, в котором 24 зала на две тысячи мест и разнообразная, на любой вкус кинопрограмма.

Было объявлено, что на месте «Соловья» начнут возведение многоэтажного гостиничного комплекса. Не помогли ни протесты, ни пикеты, ни митинги возле метро «Краснопресненская»…

На «Соловья» покушались уже давно. Точнее, на его землю. Но все время у покупателей и продавцов возникали какие нестыковки, разногласия. Но недавно все решилось, и власти Москвы разрешили снос. Но почему все делалось тайно, кулуарно, отчего не спросили горожан? И куда смотрела комиссия по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, которую возглавляет, между прочим, народный артист России Евгений Герасимов? Есть много неприятных вопросов и к Владимиру Мединскому, обещавшему вступиться за «Соловей». Но кроме слов, есть еще и дела, но их от министра культуры РФ москвичи не дождались…

В ноябре закрытие кинотеатра не состоялось, его перенесли на начало декабря. Но угроза «убийства» «Соловья» не миновала. Вчера председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить кинотеатр. Режиссер отметил, что в союз поступает немало обращений от известных деятелей культуры, объединений, москвичей, обеспокоенных ситуацией вокруг кинотеатра. Михалков отметил, что «Соловей» - один из самых посещаемых кинотеатров не только России, но и Европы.

По мнению режиссера, он может стать и самым крупным в мире - киноцентр «Соловей», как арендатор части здания, готов за свой счет переоборудовать кинозалы, увеличив их количество с 24-х до 35-ти.

На некоторое время повисла гнетущая тишина. Мэр отдал распоряжение двум своим заместителям рассмотреть обращение Михалкова. И снова роятся, не дают покоя гневные вопросы. Почему раньше не были услышаны протесты москвичей? Да и иных недоуменных, злых вопросов – множество. Один из главных – почему надо строить комплекс непременно здесь, когда можно воздвигнуть в другом месте? Отчего надо приносить жертву то, что дорого москвичам, приносит им радость и удовольствие? Разве не они хозяева в этом городе?

Увы, горожане давно находятся в роли в статистов. Им постоянно надо уступать, отступать, подчиняться. И покорно наблюдать, как бесцеремонно действует власть и спаянный с нею общими интересами бизнес - наглый и циничный, обросший высокими связями. Для этого нахрапистого сообщества не существует преград, оно готово все смести на своем пути ради выгоды.

Вздохнем тяжело, с сожалением, оглянемся вокруг. Отвлечемся немного и вспомним…

Когда-то на месте кинотеатра были Краснопресненские бани, получавшие чистую воду из колодца «Студенец». Это было одноэтажное здание в стиле модерн, над входом которого красовалось мозаичное панно «Лебеди» работы Михаила Врубеля. Владельцем заведения был купец Петр Бирюков, выбившийся в люди ямщик, а потом шорник. Он приобрел широкую известность в Белокаменной и громкое прозвище - «Банный король».

Народ с удовольствием парился и плескался в Краснопресненских банях и при самодержавии, и при социализме. Но аккурат к московской Олимпиаде здание с искусной лепниной снесли. Нужно было или подсуетились напрасно – Бог весть…

На месте бань – это было ровно 40 лет назад - построили здание Киноцентра, выполненное в экспрессивном стиле советского модернизма, «закутанного» в натуральный камень. Авторы проекта – архитекторы Юлий Филлер и Владимир Гинзбург.

В день открытия в Большом зале состоялся показ фильма «Великий диктатор» с участием легендарного Чарли Чаплина. В то время отмечалось 100-летие со дня его рождения. Представляла фильм внучка комика, актриса Уна Чаплин.

В Киноцентре был открыт Музей кино, у которого с рождения, с конца 20-х годов, не было собственного помещения. Однако в 2005 году, когда киноцентр перешел в частные руки, хранилище кинолетописи оказалось на улице. Более десяти лет музей провел в скитаниях по различным площадкам, среди которых были и «Мосфильм», и Центральный Дом кино, и лишь в октябре 2017 года нашел приют на ВДНХ...

Сам «Соловей» появился на Пресне сравнительно недавно – в 2011 году. Почему он был так назван, не известно. Говорят, что такое название предложил управляющий киноцентром Юрий Соловей. Тогда же увеличилось количество залов, изменилось репертуарная политика. Здесь ежедневно демонстрируется до пятидесяти фильмов! Но показывают не все подряд, а только самые качественные, самые лучшие российские и зарубежные картины.

В «Соловье» действует «парижская система» - фильмы показывают до тех пор, пока в зал приходит не менее полутора десятков зрителей. Поэтому картины идут и год, и два. Но это не рекорд. Французская романтическая комедия «Амели» демонстрировалась в кинотеатре больше трех лет! Неспроста же на Пресню приезжают зрители со всех концов Москвы.

Еще одна важная деталь. «Соловей» – один из последних независимых кинотеатров России, не входящий ни в одну сеть. Не в этом ли одна из причин, по которой его давно хотят «съесть»?..

Поможет ли обращение Михалкова? Одни утверждают, что проект утвержден на всех уровнях, и печальная судьба «Соловья» уже решена. Однако есть мнение, что голос известного режиссера будет услышан. Только почему уважаемый Никита Сергеевич не вмешался раньше? Ведь он - авторитетный человек, который в состоянии решить многие важные проблемы. В этом же случае Михалков заступился за приговоренного к смерти, когда тому уже, образно выражаясь, накинули петлю на шею…

Впрочем, на ситуацию можно взглянуть иначе. Если за дело взялся Михалков, то он точно знает, как исправить положение. Он же режиссер и делает все, как в эффектном боевике – появляется, когда уже, кажется, что нет никаких шансов. И всех спасает! На это надеются многие москвичи, верящие, что еще не раз услышат голос «Соловья».

P.S. В столице действует программа реконструкции старых советских кинотеатров. На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы можно прочитать: «Москва вдохнет жизнь в устаревшие советские кинотеатры, которые будут реконструированы. Из ветхих построек они превратятся в современные районные центры, которые смогут удовлетворить потребности жителей каждого района Москвы…»

Там же на сайте можно познакомиться с результатами реконструкции. К 2020 году в городе откроются 10 кинотеатров. Уже работает обновленная «Ангара» и заработали 5 залов в сверкающем «Баку». А «Таджикистан» станет культурно-досуговым центром.

Все замечательно. Только не понятно, почему одни кинотеатры, с весьма туманным будущим надо сохранять, а другой - успешный, популярный, приносящий немалый доход – уничтожать? Где логика, господа?!