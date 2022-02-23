Новости – Культура
Культура
Уроженка Красноярска подала в суд на Мадонну — певица завладела её деньгами и пропала
23 февраля, 2022 11:59
1 мин
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Уроженка Красноярска Оксана Набокова, в настоящее время проживающая в Соединенных Штатах Америки, подала в суд на певицу Мадонну. Женщина заплатила 36 тысяч долларов, чтобы провести время со своим любимым кумиром, однако возможность почему-то сорвалась, а деньги ей так и не вернули.
Набокова пояснила, что пару лет назад приобрела на благотворительном аукционе поездку с Мадонной в Перу, но по неназванной причине путешествие так и не состоялось. Теперь бывшая россиянка судится с артисткой, ее фондом и посредником, получившим средства.
Известно, что иск девушки находится на рассмотрении в Верховном суде штата Нью-Йорк, сообщила Набокова в своем Facebook-аккаунте.
Фото: фейсбук Оксаны Набоковой
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости