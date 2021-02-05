Умерла любимая женщина Владимира Высоцкого

Культура

Советская актриса Татьяна Иваненко скончалась в Москве. Она была возлюбленной поэта и исполнителя Владимира Высоцкого.

О смерти Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в полиции.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», - заявил собеседник.

В 2018-м году у Иваненко отказали ноги. Актриса редко покидала квартиру, от общения с прессой всегда отказывалась.

Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов. Отношения длились до середины 1970-х. Пара не жила вместе, но часто ездила на гастроли и в киноэкспедиции. Высоцкий посвятил любимой женщине как минимум две композиции, одна из которых - «Песня о двух красивых автомобилях». В 1972 году у Иваненко родилась дочь, отцом которой, предположительно, был Высоцкий. Он не признавал этого официально.