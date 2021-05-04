Умер знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

Культура

Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни.

Уточняется, что причиной смерти стал коронавирус, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Михаил Багдасаров - известный советский, российский артист цирка - дрессировщик хищных животных, создатель многих цирковых программ. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.