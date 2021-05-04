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Культура

Умер знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

Дмитрий Байков
4 мая, 2021 12:44
1 мин
Дмитрий Байков
4 мая, 2021 12:44
1 мин
Natalia Shakhanova/Global Look Press
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни.

Уточняется, что причиной смерти стал коронавирус, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Михаил Багдасаров - известный советский, российский артист цирка - дрессировщик хищных животных, создатель многих цирковых программ. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.

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