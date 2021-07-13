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Культура
Умер российский режиссер и «вторая любовь» Аллы Пугачевой Александр Стефанович
13 июля, 2021 22:45
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Youtube / Мир 24
В московской больнице в возрасте 76 лет скончался режиссёр Александр Стефанович. Ранее он был госпитализирован с заболеванием коронавирусом.
5 июля Стефанович был госпитализирован в больницу в Сокольниках с COVID-19. Степень поражения лёгких у пациента оценивалась в 50%. В последние дни состояние Стефановича продолжало ухудшаться, его перевели в палату реанимации, а степень поражения легких выросла до 70%, передает Telegram-канал Mash.
Александр Стефанович известен как автор десятков отечественных телевизионных фильмов. Также он был вторым мужем российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Пара прожила в браке с 1977 по 1980 год.
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