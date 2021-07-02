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Культура
Умер любимый певец Леонида Брежнева
2 июля, 2021 17:50
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress
Умер главный цыган Советского Союза, народный артист СССР Николай Сличенко. Это единственный цыган, который из низов смог подняться на вершину признания и стать художественным руководителем цыганского театра.
О смерти Сличенко сообщили в его родном театре «Ромэн». Ему было 86 лет.
Он пришел в стены театра в возрасте 16 лет - в 1951-м. С 1977 года он возглавил «Ромэн».
В его биографии более 60 ролей в известнейших фильмах: «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других. Сличенко запомнился как исполнитель цыганских песен и романсов. Его называли любимым певцом Леонида Брежнева. Однажды он отменил гастроли, чтобы выступить на мероприятии, которое должен был посетить политик.
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