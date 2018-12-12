Как жил и умер «Доктор Ватсон»

Стеснительность и застенчивость? Эти факторы являются своеобразным «волчьим билетом» для любого из современных актёров, всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытающихся завоевать внимание аудитории.

О внутренней закрытости, если не сказать замкнутости Виталия Соломина ходили легенды. Многие, действительно, влюблялись в образ курносого рыжего простачка или благородного британского доктора-джентльмена с вечно недоумённым выражением лица. В жизни актёр был человеком куда более сложным и многогранным.

Интроверт

С чего же начать рассказ о Виталии Соломине? Пожалуй, с того зимнего, насквозь морозного дня, когда шестилетний брат Юрка и отец — Мефодий Викторович несли его на руках из роддома домой.

Так уж сложилось, что мама, Зинаида Ананьевна, бесконечно гордилась своим старшим сыном Юрой, появившимся на свет 18 июня 1935 года. Удивительно ли? В нём чувствовались её стать или, как говаривала она сама, «порода».

Родители Юры и Виталия были музыкальными педагогами. И с детства Юрка бойко играл доверенные ему роли во Дворце пионеров, а Виталий, напротив, был донельзя стеснителен, зажат. Словно чувствовал себя в тени брата, которого нередко ставили в пример родители.

Посмотрев кино о великих советских педагогах театрального искусства, Юрий махнул в Москву в 1953 году, став одним из лучших учеников легендарной Веры Пашенной.

Пытаясь добиться толики того бесконечного уважения и любви, которые по праву заслужил старший брат, Виталий пытался выходить на сцену, но никак не мог преодолеть охватывавшие его стеснительность и панический страх. Пытаясь хоть как-то побороть накатывавшее смятение, он надел боксёрские перчатки и некоторое время посещал профильную спортивную секцию.

Родители, с детства прививавшие младшему сыну любовь к музыке и обучавшие игре на фортепиано, смотрели на эти попытки с лёгким налётом иронии: бить человека по лицу со всей силы? Они прекрасно знали, что Виталий на это никогда не решится всерьез.

А он знал, что должен состояться в этой жизни. И быть не хуже брата.

Преследуя эту цель, он махнёт в Москву в 1959-м, чтобы поступать в то училище, которое совсем недавно блестяще окончил Юрий.

— Ты откуда? – спросила Вера Николаевна Пашенная, когда рыжий паренёк с носом-кнопкой и лицом, усеянным веснушками, станет перед высокой комиссией, приготовившись читать стихи.

— Из Читы… — осторожно ответит Виталий.

— Иди, сядь, — внимательно оценивая парнишку, скажет великий театральный педагог.

Поговорив с ним немного, она вынесет свой короткий вердикт.

— Принят.

— А как же… — спохватится Виталий, готовивший вместе с братом серьёзную программу для вступительных экзаменов. И в следующее мгновение поймёт, что в его жизни случилось одно из самых больших чудес.

Шанс, которого ждёшь всю жизнь

Он получит его в 17 лет! Шанс нравиться девушкам, быть не таким, как Юрий, а стократ лучше него, совершенствоваться в природном артистизме, раскрывать талант иначе, по-новому, превосходя брата, компенсируя то чуточку снисходительное отношение родителей, в частности, Зинаиды Ананьевны, которым он был сыт по горло в Чите.

И уже со второго курса талантливого молодого человека стали активно занимать в репертуаре Малого, где работал брат. На первые шаги брата в театре молодой актёр Малого театра Юрий Соломин будет смотреть строго, критично. Один из первых спектаклей будет называться «Украли консула».

В этой постановке Юрий уже играл, а Виталий пробовал ввестись на одну из центральных ролей. И то было время, когда они были по-настоящему счастливы и близки.

Юрий был самым главным, важным и любимым человеком в его жизни, в чем Виталий неоднократно признавался жене. Стремление к совершенству овладело Виталием настолько, что в какой-то момент он начал понимать, что становится популярнее своего брата. Случилось это в середине 60-х, когда вышли фильмы «Улица Ньютона, дом 1», «Старшая сестра», «Любимая», сделавшие Виталия известным для широкой (союзной!) аудитории.

А вот «Адъютант его превосходительства», сделавший мегазвездой Юрия Соломина появился лишь в 1969-м, как и «Красная Палатка». Оскароносная картина «Дерсу Узала» с Юрием Соломиным вышла лишь в 1975.

Доктор Ватсон

У многих актёров есть ключевая роль, с которой зрители не прекращают связывать его образ спустя годы и десятилетия после их ухода. Игорь Масленников, решивший снимать советское кино о гениальном британском сыщике давно заприметил Василия Ливанова.

А вот Ватсон? Это был поиск, который затянулся на месяцы. Искали добродушного, глуповатого толстячка, который мог бы «зайти» аудитории. Но в какой-то момент Масленников наткнулся на пробы Виталия Соломина. С фотографии на него смотрел живой англичанин – с усиками, в строгом костюме, конопатый, с ледяным взглядом (немногим ранее Виталий Мефодьевич пробовался на другую роль, где ему предстояло сыграть поданного Её Величества).

— Да вот же он! Ватсон! – с облегчением выпалил режиссёр.

Но будет ли ансамбль на съёмочной площадке? Большой вопрос. Ливанов и Соломин едва не стали врагами, когда русский Шерлок «слегка загулял», дав неуместную в процессе работы слабину по части возлияний. Привыкшего к строжайшей дисциплине Соломина это возмутило до такой степени, что он обратился к режиссёру с предложением заменить запившего «Холмса» актёром Борисом Клюевым.

Узнавший о таких разговорах за его спиной Ливанов, конечно же, воспримет это крайне болезненно. А режиссёр будет благодарен. Клюев будет занят в фильмах о Холмсе в роли Майкрофта, родного брата гениального сыщика.

Чуть позже между Виталием Соломиным и Василием Ливановым возникнет не просто творческое понимание, а настоящая крепкая мужская дружба, которая продлится до самого конца.

Именно Ливанову Соломин будет доверять то, что не доверит ни домашним, ни, тем более, журналистам, с которыми будет подчёркнуто отстранённым всю жизнь.

В ходе съёмок «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» будет забавный эпизод. Виталию Соломину предстояло поцеловать свою экранную супругу. И вся группа будет удивлена, увидев, что такой элементарный для любого актёра поцелуй дастся ему… очень нелегко.

О личном

Когда 43-летнему, уже зрелому актёру, предложат очень сложную, неоднозначную роль любовника Вадима Дашкова в нашумевшем в 80-е годы фильме «Зимняя вишня», в него будут влюблены все женщины СССР.

Но семейная жизнь у актёра складывалась непросто. Впервые он женился очень рано, в 20 лет. Его избранницей стала актриса Наталья Рудная.

Соломин мечтал о семье патриархального уклада — с подачей завтрака в постель и сытными русскими обедами. Не вышло. Избранница оказалась девушкой из богемной тусовки, мечтавшей о муже, носящем её на руках. Юная супруга была не прочь «выйти в свет», что вызывало закономерное раздражение Виталия. Пара очень быстро рассталась и пути актёров, опрометчиво связавших свою судьбу в юном возрасте, больше никогда не пересекались.

С актрисой Марией Леонидовой он познакомился на единственном фильме, где Виталия Соломина… сняли с роли.

Называлась картина «Городской романс». Её режиссёр видел исполнителя главной роли эдаким негодяем. Ну, какой, спрашивается, из Соломина подонок? Даже в «Зимней вишне» он смотрелся лишь непостоянным, «морально не устойчивым», если выражаться терминологией советского времени, мужчиной, но никак не мерзавцем.

Отношения 28-летнего Виталия и 20-летней Марии крепли, что называется, на глазах. И когда режиссёр принял решение заменить Соломина Евгением Киндиновым, обретя, наконец, то, что ему было нужно, Виталий испытал болезненный удар. Но «романс» с Машей был продолжен не в кино, а в жизни.

Уйдя на другую картину, он прилетал к ней на каждый свободный от съемок день, хотя, разведясь и «обжёгшись» однажды, решил было не жениться больше. Но, встретив Марию, понял, что не может упустить шанс стать счастливым. Он водил её по ресторанам, в кино, куда невесту частенько не пускали. Уж слишком детской была её внешность.

Обстоятельный семьянин

А что же характер? Как же патриархальные традиции, которые исповедовал Соломин? «Все решения в доме буду принимать я!» — Марию не смутило это условие, выдвинутое молодым мужем, как и требование всегда готовить к его приходу горячий обед из трёх блюд. А ещё чистота. Ведь над новой ролью Виталий Мефодьевич мог думать только в тот момент, когда вокруг царил эталонный порядок.

Что поделаешь? Она понимала, что муж требователен, но не только к ней, а, прежде всего, к самому себе. Виталий Соломин никогда не снижал планку ни в творчестве, ни в быту.

В том, чего не оценила другая, Мария увидела обстоятельность, надёжность. И поняла, что, выйдя замуж за такого человека, можно прожить с ним как за каменной стеной. Но жизнь с Виталием Мефодьевичем простой не была.

Однажды, задержавшись на работе без предупреждения, Мария вернулась домой за полночь с подругой, не предупредив мужа и… смогла понять, что боксёрские навыки вовсе не утрачены Виталием. Получив хорошую зуботычину от мужа, «обрывавшего» телефоны театра, киностудии и знакомых, супруга переночевала у подруги, едва не лишившейся чувств от разыгравшейся на её глазах сцены. А на утро Марии было выдвинуто условие. «Либо ты звонишь, либо остаёшься там, где задержалась».

Испытания на этом не закончились. Уже в новое время пресса судачила о донжуанских списках Виталия Мефодьевича. Были они не велики, но «творческие связи» с партнёршами по сцене в Малом театре были восприняты Марией Соломиной с пониманием. Она не только простила измены, но и, в какой-то степени, оправдала их «производственной необходимостью».

В 1987 году Виталий Соломин покинет театр. За несколько лет до этого художественный руководитель малого театра Михаил Иванович Царев разрешит поставить талантливому актёру «осовремененный» вариант пьесы Л.Н. Толстого «Живой труп». Однако спектакль не устроит худсовет.

Худрук потребует, чтобы главная роль была отдана Юрию, посчитав его образ более удачным. Юрий Мефодьевич согласится. Спектакль с успехом пройдёт на сцене… Виталий опять будет на втором плане. Даже в той ситуации, когда именно он будет значиться в афише, как режиссёр-постановщик спектакля.

— Можно я введусь вторым номером? — осторожно спросит он брата через некоторое время после премьеры.

— Ну, конечно! Ты ведь режиссёр! — ответит брат.

И недопонимание пройдёт. Наметившийся было холодок исчезнет, но появятся конфликты с новым руководителем театра, сменившим на посту Михаила Царёва. Виталий Соломин уйдёт, чтобы вернуться спустя годы, когда Малый театр возглавит Юрий.

Вернётся, чтобы поставить «Дикарку», «Иванова» и уникальную «Свадьбу Кречинского» — шикарный мюзикл и самый кассовый спектакль Малого театра. Постановка потребует от него колоссальных сил, духовных и, конечно, физических. А лет Виталию Соломину было уже немало. И тут… поберечь бы себя.

24 апреля 2002 года ему станет плохо во время первого акта этого спектакля. Помощник режиссёра и служащие театра отнесут его в гримерную комнату на первом этаже. Кто-то будет набирать номер телефона.

—Юрий Мефодьевич, Виталию плохо…

Соломин-старший примчится спустя 10 минут. Войдёт в гримерную, увидит брата, лежащего на диване. Поймёт невероятным внутренним чутьём самого близкого на свете человека, что всё серьёзно. Очень серьёзно. Слегка сожмёт его ладонь в своей руке. Найдёт её прохладной. Ободряюще улыбнётся. И почувствует едва уловимое рукопожатие в ответ.

— Там зрители, — услышит Юрий Мефодьевич оживлённые голоса в коридоре. — Зрители волнуются. Пора начинать второй акт...

Войдут врачи «Скорой». И Юрий Соломин, успев проститься, будет медленно идти по коридору, чтобы извиниться перед аудиторией, сказав, что Виталий Соломин не выйдет на сцену.

Как оказалось, никогда. Интернет в России был в зародышевом состоянии. Но мы спешили с утра за «Комсомолкой», чтобы выхватить между строк информацию о состоянии его здоровья. Спешили и один раз увидели на первой странице статью с его фотографией и коротким, как приговор, заголовком: «Виталий Соломин умер».

Великого русского актёра не станет 27 мая 2002 года. Судьбой ему будет отпущено всего 60 лет. Вместе с ним из репертуара Малого театра уйдут все его замечательные спектакли. Это непростое решение примет Юрий, который знал: так, как играл Виталий, не сыграет никто и никогда. Жаль говорил он ему об этом редко.

Такая история.

Далее в рубрике