Умер человек-мем и главный «хохотун» интернета Хуан Хойя Борха

Культура

В Испании в возрасте 65 лет умер комик и актёр Хуан Хойя Борха. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что в сентябре мужчина перенес операцию по ампутации ноги. После этого он находился в больнице.

Смерть наступила из-за внезапного рецидива болезни.

Борха стал популярным героем интернет-мемов благодаря одной из испанских телепередач. В ходе беседы с ведущим комик выразительно и заразительно смеялся. После того как ролик попал в интернет, пользователи начали монтировать к интервью собственный комичный текст, который удачно сочетался с реакцией мужчины.