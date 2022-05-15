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Культура
Украина выиграла конкурс «Евровидение-2022»
15 мая, 2022 13:26
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Matteo Rasero/Keystone Press Agency
Украина все-таки победила. За счет зрительских симпатий
Рэп-группа Kalush Orchestra из украинского городка Калуш, выиграла международный конкурс «Евровидение-2022».
После полуфинала группа шла на четвертом месте, однако после заключительного этапа зрительского голосования сумела обойти конкурентов и набрала победное количество очков.
Перед началом выступления солисты группы Олег Псюк и Игорь Диденчук провели со сцены мини-манифестацию в поддержку военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь», - сообщает «URA.RU». Акция, противоречащая принципам конкурса, поставила дальнейшее выступление артистов под угрозу, однако жюри проявило снисходительность и решило не усматривать в действиях рэперов политического подтекста.
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